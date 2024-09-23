Военно-исторический мемориальный комплекс «Туктым» открылся в Удмуртии

Глазов. Удмуртия. В деревне Омутница Глазовского района Удмуртии состоялось открытие военно-исторического мемориального комплекса «Туктым». Об этом сообщает администрация района в соцсетях.

«Это уникальный проект, который увековечил истории нашего района и его героев. В июле 2023 года был установлен поклонный крест, а в августе того же года прошло открытие информационной части мемориального комплекса жителям Омутницы, которые сражались на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн и тех, кто был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». А на днях состоялось открытие военно-исторического мемориального комплекса «Туктым», который объединил в себе поклонный крест, стену памяти и сад памяти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что немалый вклад в реализацию этого большого проекта внесли неравнодушные жители, которые участвовали в субботниках, благоустраивали территорию, высаживали цветы и деревья. Но главным подвижником и вдохновителем стала внучатая племянница выдающегося земляка и государственного деятеля Иосифа Алексеевича Наговицына Валентина Серафимовна Хазиахметова. Свою созидательную энергию она направляет на то, чтобы сохранить память о наших земляках и исторических событиях.