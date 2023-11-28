Итоги дня: сокращение госдолга Удмуртии и украшение центра Ижевска новогодней иллюминацией

Ижевск. Удмуртия. Коротко, о главных событиях уходящего дня.

Налоговые льготы

В Удмуртии до конца 2024 года продлено действие налоговой ставки в размере 0% при применении УСН или патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными на территории Удмуртии и осуществляющими виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Сокращение госдолга

Региональный Минфин Удмуртии опубликовал данные о госдолге. В начале октября госдолг составлял 71 млрд 769 млн рублей, на 1 ноября 2023 года — 68 млрд 452 млн рублей. Таким образом, он сократился на 3 млрд 317 млн рублей.

Трейлер фильма

В сети появился трейлер фильма, повествующий о ходе всероссийского автопробега дворового хоккея «Ижевск — Владивосток». С 8 июля по 1 августа участники автопробега проехали 10 181 км, посетили 21 город, провели 10 турниров по настольнику, привлекли 180 игроков и столько же болельщиков.

Реконструкция колокольни

В 2024 году в Сарапуле начнут реконструировать колокольню святых апостолов Петра и Павла. Звонницу увеличат на несколько ярусов, также будут восстановлены внутренние росписи.

Новогодняя иллюминация

В Ижевске начали украшать улицы новогодней иллюминацией. Всего развесят 612 светящихся конструкций