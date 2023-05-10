В ИжГТУ откроют мемориальную доску в честь Валентина Афанасьевича Шумилова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова отроют мемориальную доску в честь Валентина Афанасьевича Шумилова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«В пятницу, 12 мая, у корпуса №3 в 14:00 состоится открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, основателю строительного образования в Удмуртии, декану инженерно-строительного факультета Ижевского механического института, заслуженному строителю Удмуртской Республики Валентину Афанасьевичу Шумилову», — говорится в сообщении.

Наша справка: Валентин Афанасьевич Шумилов (1923–2003 гг.) — из семьи потомственных ижевских оружейников Сапожниковых, выпускник школы №22. До войны — студент Уральского лесотехнического института, в августе 1941 года — курсант Рижского пехотного училища, через три месяца — истребитель танков, помкомвзвода в боях под Москвой, был дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1955 по 1966 годы по совместительству работал в Ижевском механическом институте ассистентом кафедры гидравлики и общей теплотехники, в 1966-м перешёл на постоянную преподавательскую работу. Область научных интересов В. А. Шумилова — повышение эффективности установок промышленной теплотехники при производстве строительных материалов.

По настойчивым просьбам Удмуртского обкома КПСС и при поддержке Д. Ф. Устинова министерство высшего и среднего специального образования РСФСР в 1972 году открыло в ИМИ при инженерно-экономическом факультете специальность «промышленное и гражданское строительство» в составе двух студенческих групп. Этот год является годом рождения инженерно-строительного факультета. Его первым деканом стал Валентин Афанасьевич Шумилов.