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В Ижевске магазину «Спортмастер» грозит штраф за навязчивую СМС-рекламу

11:48, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске магазину «Спортмастер» грозит штраф за навязчивую СМС-рекламу
11:48, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
736
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС
Фото: unsplash.com (Йонас Лойпе)
736
0

С жалобой к антимонопольщикам обратился мужчина, номер телефона которого без его ведома оказался в базе магазина. 

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска пожаловался на навязчивую рекламу от магазина «Спортмастер». Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского управления Федеральной антимонопольной службы. 

На телефон мужчины начали приходить смс-сообщения от магазина «Спортмастер», содержащие информацию о имеющихся у него бонусах. Отправленные обращения об отключении спама результатов не принесли. Тогда мужчина подал жалобу в УФАС.

Было установлено, что магазин для участия в своей «бонусной программе» собирал с покупателей анкеты с согласием на рассылку смс-сообщений. При этом «Спортмастер» полагался на добросовестность граждан, не проверяя данные об оставленном номере и кому он реально принадлежит.

Таким образом номер телефона мужчины оказался включён в «бонусную программу» без его согласия и стал объектом рассылки спама. 

«Такое поведение общества привело к нарушению Закона о рекламе, который запрещает распространение рекламы посредством использования радиотелефонной связи без предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — отметили в антимонопольной службе.

Теперь магазину грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.  

11:48, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
736
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС