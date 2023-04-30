Глава Удмуртии передал орден Почета Галине Кулаковой

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил олимпийскую чемпионку Галину Кулакову с днем рождения и передал ей государственную награду — орден Почета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении четырехкратной олимпийской чемпионки и девятикратной чемпионки мира по лыжным гонкам орденом Почета за вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу. Награду Галине Алексеевне 29 апреля, в 81-й ее день рождения вручил глава республики.

«Для меня честь передать вам орден и выполнить поручение Президента», — обратился Александр Бречалов к имениннице. «Сердце радуется, что такое внимание ко мне. Видимо, заслужила», — ответила Галина Кулакова.

Напомним, в 2022 году праздничные мероприятия в честь 80-летия легенды отечественного спорта прошли в Ижевске на стадионе «Динамо». Поздравить Галину Алексеевну приехали ее коллеги по цеху — призеры и победители Олимпийских игр, а также юные спортсмены.

О становлении и успехе одной из самых известных лыжниц планеты можно почитать и на сайте «Сусанина».