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Юбилейным подарком от Удмуртии для Галины Кулаковой стал новый автомобиль

11:00, 30 апреля, 2022
Андрей Поносов
Юбилейным подарком от Удмуртии для Галины Кулаковой стал новый автомобиль
11:00, 30 апреля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Галина Кулакова\n#юбилей\n#поздравления\n#подарки
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Сертификат на машину имениннице вручил глава республики.

Ижевск. Удмуртия. Подарком от всех жителей Удмуртии Галине Кулаковой к ее 80-летию стал автомобиль. Сертификат на новую машину знаменитой спортсменке вручил глава республики Александр Бречалов.

На спортивном празднике «Олимпийский день», устроенном в ее честь, Галина Кулакова появилась на бело-синем ретро автомобиле символической марки «Победа». По словам Александра Бречалова, именинница прекрасно управляет машиной и вполне могла совершить круг почета на водительском кресле.

«Вы знаете, Галина Алексеевна очень любит управлять машиной. Можно сказать, это человек за рулем – и не только автомобиля, но и в какой-то части всей республики» – сказал глава Удмуртии, поздравляя юбиляра.

Галина Кулакова: воля, труд, победа

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11:00, 30 апреля, 2022
Андрей Поносов
4171
0
#Удмуртия\n#Галина Кулакова\n#юбилей\n#поздравления\n#подарки