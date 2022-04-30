Юбилейным подарком от Удмуртии для Галины Кулаковой стал новый автомобиль

Сертификат на машину имениннице вручил глава республики.
Ижевск. Удмуртия. Подарком от всех жителей Удмуртии Галине Кулаковой к ее 80-летию стал автомобиль. Сертификат на новую машину знаменитой спортсменке вручил глава республики Александр Бречалов.
На спортивном празднике «Олимпийский день», устроенном в ее честь, Галина Кулакова появилась на бело-синем ретро автомобиле символической марки «Победа». По словам Александра Бречалова, именинница прекрасно управляет машиной и вполне могла совершить круг почета на водительском кресле.
«Вы знаете, Галина Алексеевна очень любит управлять машиной. Можно сказать, это человек за рулем – и не только автомобиля, но и в какой-то части всей республики» – сказал глава Удмуртии, поздравляя юбиляра.
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Галина Кулакова: воля, труд, победа
Информационное агентство «Сусанин» это актуальные новости Ижевска и Удмуртской Республики, репортажи, видео с места событий, прямые трансляции, лонгриды, статьи, интересные блоги. Самое полное освещение всех интересных событий в Удмуртии