Юбилейным подарком от Удмуртии для Галины Кулаковой стал новый автомобиль

Ижевск. Удмуртия. Подарком от всех жителей Удмуртии Галине Кулаковой к ее 80-летию стал автомобиль. Сертификат на новую машину знаменитой спортсменке вручил глава республики Александр Бречалов.

На спортивном празднике «Олимпийский день», устроенном в ее честь, Галина Кулакова появилась на бело-синем ретро автомобиле символической марки «Победа». По словам Александра Бречалова, именинница прекрасно управляет машиной и вполне могла совершить круг почета на водительском кресле.

«Вы знаете, Галина Алексеевна очень любит управлять машиной. Можно сказать, это человек за рулем – и не только автомобиля, но и в какой-то части всей республики» – сказал глава Удмуртии, поздравляя юбиляра.