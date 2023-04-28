Владимир Путин наградил Галину Кулакову орденом Почета

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин наградил 39-кратную чемпионку СССР из Удмуртии Галину Кулакову орденом Почета. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова сейчас является членом региональной общественной организации «Федерации лыжных гонок Удмуртии». За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу ей присвоили награду — орден Почета.

Напомним, что удмуртская лыжница выиграла три золотые медали на Олимпиаде в 1972 году, а также победила в эстафете на Играх 1976 года. Еще с Олимпиад за свою карьеру прославленная лыжница привезла две серебряные и две бронзовые медали.

Помимо этого лыжница пять раз выигрывала Чемпионаты мира. В сезоне 1978-1979 годов Галина Кулакова стала обладательницей первого Кубка мира.