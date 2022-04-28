— Мы познакомились с Галиной Алексеевной еще в 80-х, когда я работал в учхозе «Июльское», у нее там был огород. Теснее стали общаться уже в середине 90-х, я тогда был главой Воткинского района, и мы начали проводить первенство на призы Кулаковой. Естественно, почетным гостем у нас каждый год была Галина Алексеевна.



Постепенно завязалась дружба, которой я сегодня горжусь. Мы с женой часто общаемся с Галиной Алексеевной и Ниной Аркадьевной Парамоновой, советуемся по каким-то житейским вопросам, даже по огородным делам. Они очень любят природу, вместе мы выезжаем в лес за грибами. Я пробовал приобщить их к рыбалке, но как-то безуспешно — посидят полчаса с удочкой на берегу и заскучают.



Не боясь высоких слов, скажу: даже находясь на заслуженном отдыхе, Галина Алексеевна десятилетиями продолжает миссию великого спортсмена и гражданина, вдохновляет и поддерживает молодых. Кулакова — это прежде всего пример для нашей молодежи, всю жизнь она выступает как патриот нашей республики. Ведь ее же много раз звали в другие команды, в другие регионы. Но Галина Алексеевна всегда защищала честь своей маленькой родины, села Степаново, Воткинского района, Удмуртии.



Кулакова – очень целеустремленный человек, с огромным запасом энергии и серьезной харизмой. Она цельная личность, поэтому люди к ней тянутся, несмотря на то, что Галина Алексеевна умеет быть довольно жесткой. Очень избирательно относится к окружающим, но при общении с людьми, которым она доверяет, Галина Алексеевна абсолютно дружелюбный, коммуникабельный и открытый человек.



Меня всегда поражал тот напор, та хватка, что есть в характере Галины Алексеевны. Она ведь и дрова сама колет, и со снегоуборщиком во дворе управляется, и по дому всю работу делает. Поэтому я хочу ей пожелать как можно дольше оставаться такой, какая она есть, здоровья, терпения и такого же душевного равновесия, каким она всегда обладала.