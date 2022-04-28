Галина Кулакова:
воля, труд, победа
Андрей Поносов
журналист
28 апреля 2022
28 апреля 2022
Источник: vk.com/solk14km
С Галиной Алексеевной Кулаковой мы встречались накануне ее 70-летия. Прошло 10 лет, и все эти годы безумно приятно было видеть эту замечательную женщину на спортивных мероприятиях и праздниках, посещать которые она считает своим долгом, потому что знает – в спорте, как и в жизни, для успеха нужен хороший пример. А пример легендарной лыжницы наверняка и сейчас воодушевляет многих и многих спортсменов.
Тогда мы говорили о многом. Например, почему талант без трудолюбия не приносит успеха, как советские спортсмены за 100 рублей боролись за олимпийское золото — и многом другом из мира большого спорта рассказывала известная жительница Удмуртии и уроженка Воткинского района, легенда лыжных гонок Галина Кулакова.
Тогда мы говорили о многом. Например, почему талант без трудолюбия не приносит успеха, как советские спортсмены за 100 рублей боролись за олимпийское золото — и многом другом из мира большого спорта рассказывала известная жительница Удмуртии и уроженка Воткинского района, легенда лыжных гонок Галина Кулакова.
Галина Алексеевна Кулакова
четырехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, тридцатидевятикратная чемпионка СССР, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, удостоена высшей спортивной награды – Олимпийского серебряного ордена.
Родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи Воткинского района Удмуртской АССР. Была младшим ребенком в многодетной крестьянской семье. В юности Галина жила в селе Степаново, работала на животноводческой ферме в совхозе «Воткинский». В 1964 году она была в гостях у сестры Лидии в Воткинске. Лидия работала на машиностроительном заводе и должна была выступать в лыжных соревнованиях, но заболела. Галина без всякой подготовки вышла на старт под ее именем и заняла второе место. На нее обратил внимание тренер Петр Наймушин и пригласил на соревнования в Ижевск. Так началась спортивная карьера Кулаковой.
Галина Алексеевна Кулакова
четырехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, тридцатидевятикратная чемпионка СССР, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, удостоена высшей спортивной награды – Олимпийского серебряного ордена.
Родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи Воткинского района Удмуртской АССР. Была младшим ребенком в многодетной крестьянской семье. В юности Галина жила в селе Степаново, работала на животноводческой ферме в совхозе «Воткинский». В 1964 году она была в гостях у сестры Лидии в Воткинске. Лидия работала на машиностроительном заводе и должна была выступать в лыжных соревнованиях, но заболела. Галина без всякой подготовки вышла на старт под ее именем и заняла второе место. На нее обратил внимание тренер Петр Наймушин и пригласил на соревнования в Ижевск. Так началась спортивная карьера Кулаковой.
Источник: goskatalog.ru
Инсбрук и Гренобль, Саппоро и Лейк-Плэсид – имена олимпийских столиц звучат из уст этой женщины как названия соседних деревень. А дом-музей ее имени все-таки больше дом, чем музей. На первом, жилом этаже, здесь солят капусту и огурцы, на кухне болтает телевизор, а гостей угощают чаем с медом и самодельным мороженым из ягод с собственного сада. И только попав на второй, музейный этаж, понимаешь, что здесь живет одна из самых прославленных лыжниц планеты.
Источник: goskatalog.ru
Источник: Клуб знатоков олимпизма «ВКонтакте»
Тяжелые связки советских наград, олимпийское золото, Кубок мира, навсегда переданный в этот дом, серебряная чаша, полученная из рук шведского короля, и множество фотографий, которые рассказывают не просто о победах, а настоящих спортивных подвигах тех лет, когда ты даже еще не родился. А рядом с этим великолепием – простая женщина в скромной блузке, которую язык не поворачивается назвать легендой мирового спорта, если не знать, что перед тобой… Галина Кулакова!
Женщина, которая 29 апреля в честь своего юбилея будет получать поздравления со всего мира.
Спортсмены бывшими не бывают. Привычка к нагрузкам въедается в плоть и кровь, и даже несмотря на годы, Галина Алексеевна старается поддерживать форму и встает на лыжи.
Спортсмены бывшими не бывают. Привычка к нагрузкам въедается в плоть и кровь, и даже несмотря на годы, Галина Алексеевна старается поддерживать форму и встает на лыжи.
В 2019 года в туркомплексе «Камские дали» в Воткинском районе был открыт памятник лыжнице. Фигура Галины Алексеевны выполнена в полный рост, а на постаменте перечислены все ее достижения и награды.
Источник: Администрация Воткинского района
Источник: Администрация Воткинского района
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У нас тут лес неподалеку, стараемся постоянно выходить на прогулки. Да и по дому работы хватает, без дела никогда не сижу.
Источник: ru.wikipedia.org
И все же главной темой нашей беседы стал спорт. Например, почему российские спортсмены часто уступают на международных соревнованиях? Главное условие успеха — не жалеть себя и стремиться к победе, — считает Галина Кулакова.
— Не надо себя жалеть, лучше побольше думать о результате. Нужно постоянно работать над собой, преодолевать себя, и результат обязательно придет. Все говорили, что у меня какой-то талант, но я-то знаю, каким трудом такой талант дается.
Большой спорт — это большой труд. Галина Алексеевна до сих пор вспоминает изнуряющие тренировки, которые вели советских олимпийцев к пьедесталам.
— Тренировались мы упорно, перед крупными соревнованиями на сборах за день пробегали по 80 километров. Расписание было такое: утренняя тренировка — 30 километров, 20 после обеда и снова 30 километров уже вечером.
Большой спорт — это большой труд. Галина Алексеевна до сих пор вспоминает изнуряющие тренировки, которые вели советских олимпийцев к пьедесталам.
— Тренировались мы упорно, перед крупными соревнованиями на сборах за день пробегали по 80 километров. Расписание было такое: утренняя тренировка — 30 километров, 20 после обеда и снова 30 километров уже вечером.
Источник: goskatalog.ru
Разговоры о том, что сегодня спортсменам по-прежнему не хватает денег, Кулакова считает неприличными. Премии, которые платили советским лыжникам за победы на международных соревнованиях, несравнимы с теми подарками, которые получают российские спортсмены. Как и не сравнимы спортивные достижения этих двух разных эпох.
— Не знаю, уж чего сегодня ребятам не хватает. И снаряжение хорошее, и машинами дорогими их задаривают. У нас обычная зарплата у спортсменов была около 100 рублей. Конечно, платили и за медали, но это не были какие-то уж совсем огромные деньги.
А вот куда действительно, по мнению Галины Кулаковой, нужно вкладывать деньги — это в развитие массового спорта, особенно детского. В последние годы строится много новых спортивных объектов, но это пока не компенсировало те потери, которые понес российский спорт из-за массового закрытия баз.
— Не знаю, уж чего сегодня ребятам не хватает. И снаряжение хорошее, и машинами дорогими их задаривают. У нас обычная зарплата у спортсменов была около 100 рублей. Конечно, платили и за медали, но это не были какие-то уж совсем огромные деньги.
А вот куда действительно, по мнению Галины Кулаковой, нужно вкладывать деньги — это в развитие массового спорта, особенно детского. В последние годы строится много новых спортивных объектов, но это пока не компенсировало те потери, которые понес российский спорт из-за массового закрытия баз.
— Очень много спортивных, лыжных баз было закрыто в девяностые. Сейчас все это нужно восстанавливать, строить заново, и чем больше, тем лучше. Будет где ребятам тренироваться — будут и результаты.
И все же ветеран спорта верит в возрождение былой славы российских лыжников, верит в молодых спортсменов. Как всегда, в трудные времена страну выручает провинция, которая, к счастью, не оскудевает талантами. В лыжном спорте Удмуртия тому лучший пример.
Галина Кулакова — самая знаменитая уроженка Воткинского района. Объездив весь мир, она никогда не теряла связь со своей малой родиной. И сейчас поддерживает дружбу с руководством района, его жителями и спортсменами.
И все же ветеран спорта верит в возрождение былой славы российских лыжников, верит в молодых спортсменов. Как всегда, в трудные времена страну выручает провинция, которая, к счастью, не оскудевает талантами. В лыжном спорте Удмуртия тому лучший пример.
Галина Кулакова — самая знаменитая уроженка Воткинского района. Объездив весь мир, она никогда не теряла связь со своей малой родиной. И сейчас поддерживает дружбу с руководством района, его жителями и спортсменами.
Источник: goskatalog.ru
Энергия и харизма
Председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Государственного Совета Удмуртии Владимир Варламов:
Источник: личный архив В. С. Варламова
— Мы познакомились с Галиной Алексеевной еще в 80-х, когда я работал в учхозе «Июльское», у нее там был огород. Теснее стали общаться уже в середине 90-х, я тогда был главой Воткинского района, и мы начали проводить первенство на призы Кулаковой. Естественно, почетным гостем у нас каждый год была Галина Алексеевна.
Постепенно завязалась дружба, которой я сегодня горжусь. Мы с женой часто общаемся с Галиной Алексеевной и Ниной Аркадьевной Парамоновой, советуемся по каким-то житейским вопросам, даже по огородным делам. Они очень любят природу, вместе мы выезжаем в лес за грибами. Я пробовал приобщить их к рыбалке, но как-то безуспешно — посидят полчаса с удочкой на берегу и заскучают.
Не боясь высоких слов, скажу: даже находясь на заслуженном отдыхе, Галина Алексеевна десятилетиями продолжает миссию великого спортсмена и гражданина, вдохновляет и поддерживает молодых. Кулакова — это прежде всего пример для нашей молодежи, всю жизнь она выступает как патриот нашей республики. Ведь ее же много раз звали в другие команды, в другие регионы. Но Галина Алексеевна всегда защищала честь своей маленькой родины, села Степаново, Воткинского района, Удмуртии.
Кулакова – очень целеустремленный человек, с огромным запасом энергии и серьезной харизмой. Она цельная личность, поэтому люди к ней тянутся, несмотря на то, что Галина Алексеевна умеет быть довольно жесткой. Очень избирательно относится к окружающим, но при общении с людьми, которым она доверяет, Галина Алексеевна абсолютно дружелюбный, коммуникабельный и открытый человек.
Меня всегда поражал тот напор, та хватка, что есть в характере Галины Алексеевны. Она ведь и дрова сама колет, и со снегоуборщиком во дворе управляется, и по дому всю работу делает. Поэтому я хочу ей пожелать как можно дольше оставаться такой, какая она есть, здоровья, терпения и такого же душевного равновесия, каким она всегда обладала.
Постепенно завязалась дружба, которой я сегодня горжусь. Мы с женой часто общаемся с Галиной Алексеевной и Ниной Аркадьевной Парамоновой, советуемся по каким-то житейским вопросам, даже по огородным делам. Они очень любят природу, вместе мы выезжаем в лес за грибами. Я пробовал приобщить их к рыбалке, но как-то безуспешно — посидят полчаса с удочкой на берегу и заскучают.
Не боясь высоких слов, скажу: даже находясь на заслуженном отдыхе, Галина Алексеевна десятилетиями продолжает миссию великого спортсмена и гражданина, вдохновляет и поддерживает молодых. Кулакова — это прежде всего пример для нашей молодежи, всю жизнь она выступает как патриот нашей республики. Ведь ее же много раз звали в другие команды, в другие регионы. Но Галина Алексеевна всегда защищала честь своей маленькой родины, села Степаново, Воткинского района, Удмуртии.
Кулакова – очень целеустремленный человек, с огромным запасом энергии и серьезной харизмой. Она цельная личность, поэтому люди к ней тянутся, несмотря на то, что Галина Алексеевна умеет быть довольно жесткой. Очень избирательно относится к окружающим, но при общении с людьми, которым она доверяет, Галина Алексеевна абсолютно дружелюбный, коммуникабельный и открытый человек.
Меня всегда поражал тот напор, та хватка, что есть в характере Галины Алексеевны. Она ведь и дрова сама колет, и со снегоуборщиком во дворе управляется, и по дому всю работу делает. Поэтому я хочу ей пожелать как можно дольше оставаться такой, какая она есть, здоровья, терпения и такого же душевного равновесия, каким она всегда обладала.
Выдержка и воля к победе
Призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин:
Источник: flgr.ru
— Впервые Галину Алексеевну я увидел еще школьником, она вручала мне награду за победу в соревнованиях. С тех пор мы нередко виделись на различных спортивных мероприятиях. Конечно, общаемся не так много, как хотелось бы, но для меня этот человек всегда был примером открытости, доброжелательности.
Своими победами Галина Алексеевна задала для лыжников Удмуртии и всего отечественного спорта максимально высокую планку, к которой должен стремиться каждый атлет. Для меня и для всех поколений молодых спортсменов это образец выдержки и воли к победе.
Своими победами Галина Алексеевна задала для лыжников Удмуртии и всего отечественного спорта максимально высокую планку, к которой должен стремиться каждый атлет. Для меня и для всех поколений молодых спортсменов это образец выдержки и воли к победе.
Талант и трудолюбие
Чемпион мира по биатлону Георгий Буранов:
1970 год, Первомайская демонстрация в Ижевске. Первые чемпионы мира в Удмуртии
Источник: личный архив Г. Ф. Буранова
— Мы познакомились с Галиной Алексеевной в 1970 году, я тогда выступал еще за юниоров, а она уже была призером Олимпийских Игр. Я попал на чемпионат Мира и там перед личной гонкой по телевизору смотрел ее выступление, которое закончилось золотой медалью. Свою дистанцию я тоже выиграл, и в Ижевск нас вернулось три чемпиона мира: Галина Кулакова, биатлонист Александр Ушаков и я.
Конечно, ажиотаж тогда в Удмуртии был большой, потому что своего чемпиона мира в республике не было, а тут сразу трое. Как всегда, после таких больших мероприятий бывают официальные встречи, приемы, общение с журналистами. Вот во время одного такого интервью на телевидении мы впервые и встретились с Кулаковой.
Конечно, ажиотаж тогда в Удмуртии был большой, потому что своего чемпиона мира в республике не было, а тут сразу трое. Как всегда, после таких больших мероприятий бывают официальные встречи, приемы, общение с журналистами. Вот во время одного такого интервью на телевидении мы впервые и встретились с Кулаковой.
Источник: личный архив Г. Ф. Буранова
Потом у нас появился общий организующий тренер Николай Васильевич Замостьянов, он нас еще больше сблизил, мы общались семьями, бывали у него дома в гостях. Вместе ходили на первомайских демонстрациях во главе спортивной колонны, встречались на сборах, тогда для лыжников и биатлонистов они проводились совместно.
Теплые дружеские отношения с Галиной Алексеевной мы поддерживаем до сих пор, обязательно встречаемся на открытом первенстве Воткинского района на призы Кулаковой. Эти соревнования проводятся уже 27 лет подряд, и каждый год Галина Алексеевна приезжает туда поприветствовать спортсменов, своих земляков, это для нее святое.
Теплые дружеские отношения с Галиной Алексеевной мы поддерживаем до сих пор, обязательно встречаемся на открытом первенстве Воткинского района на призы Кулаковой. Эти соревнования проводятся уже 27 лет подряд, и каждый год Галина Алексеевна приезжает туда поприветствовать спортсменов, своих земляков, это для нее святое.
Главное качество Кулаковой – это фантастическое трудолюбие. Безусловно, она талантливый спортсмен, я помню, как мы, молодые ребята, на сборах наблюдали за ее тренировками, учились, и ее работа казалась нам недосягаемым мастерством. Но все это было подкреплено несгибаемой тягой к труду, полученной Кулаковой еще в послевоенном детстве, и которую она сохранила по сей день. Поэтому хочу пожелать Галине Алексеевне здоровья и оптимизма еще на долгие годы.
Боец и триумфатор
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:
Источник: Дмитрий Губерниев «ВКонтакте»
— У меня ощущение, что я знаю Галину Алексеевну всю свою жизнь. Я помню и 1978 год, чемпионат Мира в Лахти, и Олимпийские игры 1980 года в Лейк-Плэсиде, которые мы смотрели с дедушкой еще по черно-белому телевизору. Горжусь тем, что застал и медали Кулаковой, и ее победы, эти невероятные выступления, и ее проводы из большого спорта.
Мы познакомились лично больше 20 назад во время одного из моих приездов в Ижевск. Потом встречались на различных международных и российских соревнованиях. Не так часто мы, к сожалению, общаемся, но от этого не становится меньше моя любовь к этой удивительной женщине.
Для меня Галина Алексеевна — настоящий боец и триумфатор, мощнейшая, выдающаяся лыжница 20-го столетия. Вспомним Олимпиаду 1972 года в Саппоро, когда Кулакова стала абсолютной чемпионкой Игр, победив на всех дистанциях. А тогда их было всего три – 5, 10 километров и эстафета. Если бы в то время дистанций было столько, как сейчас, без сомнений, олимпийских наград у Галины Алексеевны было бы еще больше.
Мы познакомились лично больше 20 назад во время одного из моих приездов в Ижевск. Потом встречались на различных международных и российских соревнованиях. Не так часто мы, к сожалению, общаемся, но от этого не становится меньше моя любовь к этой удивительной женщине.
Для меня Галина Алексеевна — настоящий боец и триумфатор, мощнейшая, выдающаяся лыжница 20-го столетия. Вспомним Олимпиаду 1972 года в Саппоро, когда Кулакова стала абсолютной чемпионкой Игр, победив на всех дистанциях. А тогда их было всего три – 5, 10 километров и эстафета. Если бы в то время дистанций было столько, как сейчас, без сомнений, олимпийских наград у Галины Алексеевны было бы еще больше.
«Клуб олимпийцев Удмуртии» в гостях у Галины Кулаковой
Источник: Александр Варшавский «ВКонтакте»
Хотел бы сказать большое спасибо Удмуртии и Ижевску, потому что редкий регион с такой теплотой, любовью и таким понимаем ответственности проводит юбилей, не побоюсь этого слова, иконы российского и мирового спорта, кумира миллионов и многих поколений Галины Алексеевны Кулаковой.