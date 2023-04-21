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В Глазовском районе задержали подозреваемых в ограблении водителя междугороднего автобуса

11:50, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазовском районе задержали подозреваемых в ограблении водителя междугороднего автобуса
11:50, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ограбление
Фото: ИА «Сусанин»
134
0

Похищенные вещи злоумышленники продать не успели.

Глазов. Удмуртия. Двоих подозреваемых в ограблении мужчины в Глазовском районе удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что в утренние часы двое пьяных подозреваемых заметили на стоянке междугородний автобус, дверь в который была открыта, а сам водитель отсутствовал. Мужчины зашли в салон и похитили из него телевизор и личные вещи шофёра. 

Выходя на улицу, злоумышленники столкнулись с водителей, который стал требовать вернуть украденное. Тогда мужчины стали ему угрожать, оттолкнули и скрылись. Потерпевший обратился в полицию. 

Ранее уже судимых подозреваемых задержали по горячим следам. Они пытались продать похищенное, но не успели. Вещи были изъяты. 

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

11:50, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ограбление