В Глазовском районе задержали подозреваемых в ограблении водителя междугороднего автобуса

Глазов. Удмуртия. Двоих подозреваемых в ограблении мужчины в Глазовском районе удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в утренние часы двое пьяных подозреваемых заметили на стоянке междугородний автобус, дверь в который была открыта, а сам водитель отсутствовал. Мужчины зашли в салон и похитили из него телевизор и личные вещи шофёра.

Выходя на улицу, злоумышленники столкнулись с водителей, который стал требовать вернуть украденное. Тогда мужчины стали ему угрожать, оттолкнули и скрылись. Потерпевший обратился в полицию.

Ранее уже судимых подозреваемых задержали по горячим следам. Они пытались продать похищенное, но не успели. Вещи были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору.