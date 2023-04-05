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В Глазове воссоздадут средневековое хозяйство жителей городища Иднакар

13:15, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове воссоздадут средневековое хозяйство жителей городища Иднакар
13:15, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Иднакар
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Иднакар»
37
0

На грядках будут выращивать сельхозкультуры, возделываемые тысячу лет назад.

Глазов. Удмуртия. На территории музейно-выставочного комплекса «Идна» в Глазове будет создан экспериментальный огород жителей городища Иднакар. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Огород будет посвящен сельхозкультурам, которые возделывали в средневековье жители городища Иднакар. Поскольку участок будущего огорода находится вблизи от коммуникаций, то здесь будут оборудованы высокие грядки.

«Нам необходимы строительные материалы: листы профнастила, горбыль, шифер. С благодарностью примем все вышеперечисленное в дар. Ваш вклад будет иметь огромное значение для формирования нашего экспериментального «огорода по-иднакарски»», — сообщили в музее-заповеднике «Иднакар».

13:15, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Иднакар