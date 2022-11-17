Из Удмуртии к местам несения срочной службы отправилась первая группа новобранцев

Ижевск. Удмуртия. Первая группа новобранцев отправилась из Удмуртии к местам несения воинской службы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Торжественная отправка новоиспечённых военнослужащих состоялась 16 ноября. Парни направятся в Иркутск, на Камчатку и в Московскую область для несения службы на флоте, сухопутных и ракетных войсках стратегического назначения.

Напомним, что осенний призыв продлится до 31 декабря 2022 года. Из Удмуртии в войска отправят служить около 1 300 человек. Отметим, что солдат-срочников не будут отправлять на линию соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.