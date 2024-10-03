В осенний призыв около 1,5 тысячи юношей Удмуртии отправятся в армию

Ижевск. Удмуртия. Текущей осенью около 1,5 тыс. юношей Удмуртии на год пополнят ряды армии страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В России с 1 октября стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Он продлится по 31 декабря 2024 года. Из Удмуртии будут отправлять призывников 1994-2006 годов рождения. Первая партия новобранцев отбудет в войска уже 15 октября.

Срок военной службы составит 12 месяцев. Отмечается, что призывников не будут привлекать к выполнению задач в зоне СВО и новых регионах страны.

«Наибольшее количество наших ребят будет направлено в Сухопутные войска — 46%, Воздушно-космические войска — 13%, войска Национальной гвардии — 5,8%, Воздушно-десантные войска — 5,3%, Ракетные войска стратегического назначения — 5%, Военно-морской флот — 4,2% и другие», — пояснил начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу военного комиссариата Удмуртии подполковник Александр Сапаров.

Во время осенней призывной кампании в Удмуртии будут работать 30 призывных комиссий. На их посещение вызовут около 10 тыс. мужчин, которых оповестят бумажными повестками.

В этот раз призыв отличается тем, что молодые люди смогут обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке. Это получится сделать через «Госуслуги» или МФЦ.

Призывники и их родственники могут задать вопросы по горячей линии телефону +8 (3412) 78-19-24. Также получить консультацию можно по телефону военного комиссариата Удмуртии — +8 (3412) 68-54-11 или консультативно-правового центра военной прокуратуры Ижевского гарнизона — +8 (3412) 43-16-12.