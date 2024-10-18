Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

Новобранцев из Удмуртии начали направлять в войска для прохождения срочной службы

09:40, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Новобранцев из Удмуртии начали направлять в войска для прохождения срочной службы
09:40, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#армия
Источник фото: ИА «Сусанин»
14
0

Всего до конца декабря служить пойдут 1,5 тысячи юношей из Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась отправка новобранцев-срочников для прохождения службы в войсках. Первая группа призывников отправлена 17 октября, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

Со сборного пункта в Ижевске в войска отправились порядка 50 юношей. Всего до конца года для прохождения службы призовут около 1,5 тысяч молодых людей 1994-2006 годов рождения.

46% призывников из Удмуртии отправятся служить в Сухопутные войска, 13% — в Воздушно-космические войска, 5,8% — в Национальную гвардию, 5,3% — в ВДВ, 5% в Ракетные стратегические войска и 4,2% — в ВМФ.

09:40, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#армия