Новобранцев из Удмуртии начали направлять в войска для прохождения срочной службы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась отправка новобранцев-срочников для прохождения службы в войсках. Первая группа призывников отправлена 17 октября, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

Со сборного пункта в Ижевске в войска отправились порядка 50 юношей. Всего до конца года для прохождения службы призовут около 1,5 тысяч молодых людей 1994-2006 годов рождения.

46% призывников из Удмуртии отправятся служить в Сухопутные войска, 13% — в Воздушно-космические войска, 5,8% — в Национальную гвардию, 5,3% — в ВДВ, 5% в Ракетные стратегические войска и 4,2% — в ВМФ.