В Каракулино спасатели предотвратили взрыв газового баллона во время пожара в жилом доме

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино 5 сентября произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Прибывшие на место бойцы пожарно-спасательной части предотвратили взрыв разгерметизировавшегося газового баллона. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице государственной противопожарной службы Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило около 08:00. Во время прибытия пожарных из окон одной из квартир шёл чёрный дым, горела крыша.

Распространению пожара способствовало как позднее его обнаружение, так и разгерметизация газового баллона внутри помещения. Пожарные-спасатели смогли предотвратить взрыв, спасти от пламени вторую квартиру, соседний дом и хозпостройки.

Пожар потушен в 08:53.

Напомним, 3 сентября в сгоревшей бане на территории СНТ «Дружба» в Ижевске было обнаружено тело мужчины.