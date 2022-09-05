Ижевск. Удмуртия. Мужчина погиб при пожаре на СНТ «Дружба» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что возгорание произошло 3 сентября около 02:15. Огонь вспыхнул в бане на одном из заброшенных участков товарищества. После того, как пожар потушили, на месте нашли тело мужчины без определенного места жительства.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка.