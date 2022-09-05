Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Мужчина погиб при пожаре на СНТ «Дружба» в Ижевске

10:30, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
Мужчина погиб при пожаре на СНТ «Дружба» в Ижевске
10:30, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
1306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#Следственный комитет
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии
1306
0

Огонь вспыхнул на заброшенном участке.

Ижевск. Удмуртия. Мужчина погиб при пожаре на СНТ «Дружба» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что возгорание произошло 3 сентября около 02:15. Огонь вспыхнул в бане на одном из заброшенных участков товарищества. После того, как пожар потушили, на месте нашли тело мужчины без определенного места жительства.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка.

10:30, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
1306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#Следственный комитет