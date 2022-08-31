Глава Удмуртии: мы идем на то, что привлекаем кадры со всей страны

Ижевск. Удмуртия. Главный вызов для Удмуртии в настоящее время — это кадры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Александр Бречалов.

«Сейчас критическая ситуация на многих предприятиях. Вакансий у нас гораздо больше, чем тружеников. Мы уже идем на то, что привлекаем кадры со всей страны. Причем зарплаты — это не про 20 тысяч рублей», — пояснил глава.

Александр Бречалов добавил, что сейчас для республики наступило время возможностей. «ИКЕА» ушла с рынка, 30% освободилось, наши мебельщики сейчас просят об одном – не снимайте санкции, 3-4 года, и мы эту нишу займем», — рассказал руководитель региона.

Напомним, в июле 2022 года сообщалось, что на предприятиях и в организациях республики открыто около 19 тыс. вакансий.