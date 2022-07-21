Михаил Мишустин назвал показатели занятости населения в Удмуртии одними из лучших в стране

Ижевск. Удмуртия. В ходе рабочей поездки в Ижевск председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Стороны обсудили общую ситуацию в экономике республики, остановились на проблемах и перспективах развития региона, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Сегодня мы посетили несколько промышленных объектов республики. Концерн «Калашников», чей бренд известен во всем мире, и другие предприятия вносят существенный вклад в развитие экономики региона и обеспечивают высокопроизводительные рабочие места. И в целом имеют большое значение для промышленности страны.

В условиях внешних ограничений развитие собственного производства – стратегический приоритет государства. Президентом поставлена задача достичь технологического суверенитета России. Расскажите подробнее, как обстоит ситуация в экономике республики», – обратился премьер-министр к главе Удмуртии.

«Наши предприятия быстро адаптируются к новым условиям и показывают уверенный рост, несмотря на колоссальное санкционное давление. Порядка 50% нашей экономики — это оборонно-промышленный комплекс и нефтедобыча. И здесь у нас уверенный рост по всем показателям – от заработной платы до выручки», – рассказал Александр Бречалов.

В Удмуртии активно проводятся мероприятия по сохранению занятости населения и открытию новых рабочих мест. На сегодня в республике официально зарегистрировано 5,5 тыс. безработных, при этом на предприятиях и в организациях открыто около 19 тыс. вакансий.

Также Александр Бречалов поблагодарил правительство страны за поддержку в реализации программы «Социальный контракт», которая в том числе позволяет жителям региона открыть свой бизнес, развивать личное подсобное хозяйство.

«Благодарю Министерство труда и социальной защиты и Вас лично за своевременные решения по финансированию мероприятий по поддержке занятости. Удмуртия получила из федерального бюджета более 283 млн рублей», – сказал Александр Бречалов на встрече с Михаилом Мишустиным.