Автозавод в Ижевске вернулся к «пятидневке»

Ижевск. Удмуртия. Завод «Lada-Ижевск», а также другие дочерние предприятия «АвтоВАЗа», с 29 августа вернулись к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Искренне благодарю всю команду «АвтоВАЗа», которая в кратчайшие сроки смогла нормализовать ситуацию на наших заводах в Тольятти и Ижевске и, несмотря на сложную обстановку санкционного давления, перезапустить выпуск автомобилей», — сказал президент группы «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

В свою очередь на автосборочном комплексе в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем.

«Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти», — пояснил Максим Соколов.

Напомним, в начале августа на производственной площадке в Ижевске презентовали новый концепт — электромобиль на базе «Ларгуса». Также во время своего визита в Удмуртию Соколов заявил, что производство «Лады-Весты» переносится в Тольятти.