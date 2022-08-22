Успенский покаянный крестный ход пройдёт в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие пятницу и субботу, 26 и 27 августа, в Ижевской епархии пройдёт традиционный Успенский покаянный крестный ход из столицы Удмуртии в Успенский женский монастырь села Перевозное. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Маршрут Крестного хода:

26 августа:

07:00 — Литургия в храме Иверской иконы Божией Матери (Ижевск, улица Ленина, 140б).

09:00 – Выход. Движение будет осуществляться по тротуару улицы Ленина до перекрёстка с улицей Камбарской, далее по Гольянскому тракту через село Октябрьский, деревню Кабаниха, село Завьялово.

13:30 – Выход от Никольского храма села Завьялово в сторону деревни Новая Казмаска. Ориентировочное время окончания шествия и прибытия — 26 августа 2022 года в 18:00.

27 августа:

05:00 - Выход из Новой Казмаски по полевой дороге через деревню Петухи до СНТ «Петушки». Далее по территории СНТ «Петушки», «Альпинист» до дороги Забегалово-Колюшево, и далее по полевой дороге до деревни Докша.

12:00 – Выход из Докши в по берегу реки Камы в направлении села Перевозное, минуя деревни Поваренки, Сидоровы Горы до Тихвинского мужского монастыря села Паздеры. Ориентировочное время прибытия — 14:00.

15:00 - Выход из Паздеров по полевой дороге до села Перевозное.

Ориентировочное время окончания шествия и прибытия к Свято-Успенскому женскому монастырю Перевозного — 27 августа 2022 года в 17:00.

Также организаторы просят воздержаться от участия в Крестном ходе тех, кто чувствует недомогание и имеет симптомы вирусных заболеваний; все участники Крестного хода должны использовать маски; участникам Крестного хода, по возможности, стоит взять с собой палатки и спальные мешки, чтобы ночевать отдельно от других участников Крестного хода; для транспортировки палаток и спальных мешков будет организована передвижная камера хранения; для участников Крестного хода будет организован обратный автобусы в Ижевск 27 и 28 августа, на которые необходимо записаться при регистрации.

Контакты: священник Димитрий Сырчин – 8 912 745-88-44