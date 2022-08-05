Итоги дня: регистрация Бречалова на выборах главы Удмуртии и разрешение на строительство нового аэровокзала в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 5 августа, коронавирусом заразились 63 человека.

Самое дорогое

Загородная усадьба в Удмуртии стала одной из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. Кирпичный дом площадью 630 кв. м. и два земельных участка общей площадью 107 соток продаются за 150 млн рублей.

Погода на выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии сохранится жаркая солнечная погода. Дневные температуры воздуха будут в пределе +26…+31 градуса.

Новый аэровокзал

Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало ижевскому аэропорту разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса. Двухэтажное здание аэровокзала будет рассчитано на прохождение 400 пассажиров в час. Общая площадь составит 10 849,89 кв. м.

Гибель птиц

Жители Можги сообщили о массовой гибели голубей. Специалисты межрайонной станции по борьбе с болезнями животных выехали на место для установления причин падежа.

Глава поборется за пост

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу Удмуртии Александра Бречалова кандидатом на предстоящих выборах первого лица республики.

Нашли родню

Родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца нашли в Сарапуле. Боец похоронен в братской могиле в 50 км от Санкт-Петербурга.