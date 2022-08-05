Александра Бречалова зарегистрировали кандидатом на предстоящих выборах главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу Удмуртии Александра Бречалова кандидатом на предстоящих выборах первого лица республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Удмуртии.

Кандидатуру Бречалова выдвигает партия «Единая Россия». Также региональный ЦИК утвердил кандидатуру Владимира Сегала, представляющего «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

«Александр Владимирович Бречалов – достойный кандидат на должность Главы Удмуртии. Хорошо знает Удмуртию, потенциал и потребности каждого района и города, знает и умеет привлекать федеральные средства в регион», — прокомментировал регистрацию Бречалова спикер городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Также в ходе заседания комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии, выдвинутые «Единой Россией» и КПРФ. Один кандидат из списка коммунистов был удалён из-за наличия иностранного гражданства.

Центризбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Госсовета от партии «Коммунисты России» по причине выявления 20,02% недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки.

Сегодня был последний день регистрации кандидатов на предстоящие сентябрьские выборы. За пост главы Удмуртии поборются — находящийся в федеральном розыске Вадим Белоусов от справедливороссов, Тимур Ягафаров от ЛДПР, Александр Сыров от КПРФ, Георгий Лещев от партии «Зеленой альтернативы», действующий глава региона Александр Бречалов и Владимир Сегал от Партии пенсионеров.