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Ижевский аэропорт получил разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса

14:20, 05 августа, 2022
Юрий Абашев
Ижевский аэропорт получил разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса
14:20, 05 августа, 2022
Юрий Абашев
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт
Фото: ИА «Сусанин»
141
0

Разрешение действует по 5 августа 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало ижевскому аэропорту разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил гендиректор ОАО «Ижавиа» Александр Синельников.

Двухэтажное здание аэровокзала будет рассчитано на прохождение 400 пассажиров в час. Общая площадь составит 10 849,89 кв. м.

Проект включает в себя строительство непосредственно здания аэровокзала, пожарных резервуаров с насосной станцией, очистных сооружений для ливнёвок, двух трансформаторных подстанций, двух дизельных электростанций и площадки для холодильных установок.

14:20, 05 августа, 2022
Юрий Абашев
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт