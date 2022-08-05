Ижевский аэропорт получил разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса

Ижевск. Удмуртия. Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало ижевскому аэропорту разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил гендиректор ОАО «Ижавиа» Александр Синельников.

Двухэтажное здание аэровокзала будет рассчитано на прохождение 400 пассажиров в час. Общая площадь составит 10 849,89 кв. м.

Проект включает в себя строительство непосредственно здания аэровокзала, пожарных резервуаров с насосной станцией, очистных сооружений для ливнёвок, двух трансформаторных подстанций, двух дизельных электростанций и площадки для холодильных установок.