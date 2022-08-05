Массовая гибель голубей произошла в Можге

Можга. Удмуртия. Жители Можги сообщили о массовой гибели голубей. Специалисты межрайонной станции по борьбе с болезнями животных выехали на место для установления причин падежа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

В ходе проверки специалисты обнаружили трупы птиц. Для исключения особо опасных заболеваний и отравления химическими веществами были взяты образцы материала.

«В настоящее время, после проведенных лабораторных исследований получен отрицательный результат на высокопатогенный грипп птиц. Исследования на болезнь Ньюкасла и орнитоз птиц продолжаются», — подчеркнули в пресс-служба управления ветеринарии.

Напомним, что в октябре 2021 года в одном из личных хозяйств микрорайона Люлли Ижевска был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Пришлось уничтожить 88 особей.