Загородная усадьба в Удмуртии стала одной из самых дорогих в ПФО

Ижевск. Удмуртия. Загородная усадьба в Удмуртии стала одной из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. Статистику по ПФО подготовили эксперты базы объявлений об аренде и продаже недвижимости Циан.

В результате исследования выявили десять домовладений, ценник которых достигает 100 млн рублей и выше. Самый большой вклад в эту выборку делает Нижегородская область — три лота. Двумя представителями располагают Башкортостан и Саратовская область. В Удмуртии, Татарстане и Пермском крае такие объекты встречаются в единичных экземплярах.

Ценовую вершину на рынке загородной недвижимости Приволжья занимает двухэтажный особняк премиум-класса в посёлке «Приозёрный» в 30 км от Нижнего Новгорода. Владелец рассчитывает получить за него 175 млн рублей. На столь высокую стоимость влияют, в том числе, статус проекта и качественная инфраструктура — фитнес-центр, теннисный корт, комплексная система охраны, несколько магазинов. Ещё один бонус — частный пляж на берегу озера Шумиловское.

Удмуртия делегировала в рейтинг кирпичный коттедж площадью 630 квадратных метров, который входит в состав коттеджного посёлка «Зеленый камень» в деревне Каменное. Дом отличается сложной планировкой — 30 помещений с различным функционалом, включая оружейную комнату, кинотеатр, зимний сад, бассейн, сауну и два гаража. Вместе с домом новым жильцам достанутся два земельных участка общей площадью 107 соток. Всё это обойдётся в 150 млн рублей.

На третьем месте в рейтинге оказалась вновь Нижегородская область с домом в 365 кв. метров за 140 млн рублей. Замыкает десятку элитного жилья в ПФО двухэтажный кирпичный особняк площадью в 900 кв. метров за 100 млн рублей в селе Верхний Услон в Татарстане, на первой линии от Волги.