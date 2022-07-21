Коллекторскую фирму оштрафовали за психологическое давление на жителя Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обратился с жалобой к судебным приставам на давление со стороны коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина объяснил, что взял заём в кредитной организации. Однако вернуть долг он не смог по причине финансовых трудностей, вызванных тратами на лечение своей сломанной челюсти.

Профильные специалисты изучили имеющиеся материалы, в том числе записи телефонных разговоров. Установлено, что коллекторы давили на мужчину, злорадствовали и насмехались над его физическим состоянием, позволяли себе неуважительные высказывания, издевательства и фривольности.

Коллекторское агентство признано виновным по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ («правонарушениях «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») и было оштрафовано на 100 тыс. рублей.