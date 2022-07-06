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Жителей Удмуртии просят помочь установить личность погибшего мужчины по его останкам

17:21, 06 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Жителей Удмуртии просят помочь установить личность погибшего мужчины по его останкам
17:21, 06 июля, 2022
Екатерина Сентемова
992
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#жители\n#личность\n#помощь
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
992
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Череп нашли во время благоустройства территории в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия.Сотрудники следственного управления СКР по Удмуртии пытаются установить личность мужчины, останки которого были найдены весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба управления. 

В Ижевске 29 апреля на улице 14-ой во время работ по благоустройству была обнаружена сумка, в которой лежал человеческий череп.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер около года или двух лет назад. Его возраст — от 40 до 60 лет. Сохранившиеся на черепе волосы имеют рыжий цвет, передние зубы частично отсутствуют.  

Следователи обращаются к жителям, которые могут помочь в установлении личности погибшего. Если есть какая-либо информация, можно обратиться в следственное управление в Ижевске по адресу: улица Лихвинцева, 49 или позвонить по телефону 8 (3412) 41-39-13.

17:21, 06 июля, 2022
Екатерина Сентемова
992
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#жители\n#личность\n#помощь