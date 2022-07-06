Жителей Удмуртии просят помочь установить личность погибшего мужчины по его останкам

Ижевск. Удмуртия.Сотрудники следственного управления СКР по Удмуртии пытаются установить личность мужчины, останки которого были найдены весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В Ижевске 29 апреля на улице 14-ой во время работ по благоустройству была обнаружена сумка, в которой лежал человеческий череп.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер около года или двух лет назад. Его возраст — от 40 до 60 лет. Сохранившиеся на черепе волосы имеют рыжий цвет, передние зубы частично отсутствуют.

Следователи обращаются к жителям, которые могут помочь в установлении личности погибшего. Если есть какая-либо информация, можно обратиться в следственное управление в Ижевске по адресу: улица Лихвинцева, 49 или позвонить по телефону 8 (3412) 41-39-13.