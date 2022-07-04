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В Ижевске почтили память святых Удмуртской земли

10:40, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске почтили память святых Удмуртской земли
10:40, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
1162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#религия
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
1162
0

Главные торжества прошли в Михаило-Архангельском соборе.

Ижевск. Удмуртия. 3 июля в Ижевске прошло празднование дня в честь собора святых Удмуртской земли. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Торжества прошли в Михаило-Архангельском соборе. Литургию возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и епископ Глазовский и Игринский Виктор. За литургией было совершено молебное пение двенадцати святым, родившимся и жившим в Удмуртии.

«Наша епархия — относительно молодая, как и молодая наша Удмуртская Республика. Поэтому святые, которые просияли на нашей земле, все они послужили Богу в XX веке в годину гонений. «Это люди, которые дышали тем же воздухом, которые наслаждались красотами нашей Удмуртии, видели эту же Каму, видели эти же леса, поля. И мы живем на этой же земле и поэтому не должны забывать о них, а подражать их жизни и вере», — сказал митрополит Викторин.

В список святых Удмуртской земли входят:

  • священномученик Амвросий, епископ Сарапульский;
  • святитель Виктор, епископ Глазовский;
  • священномученик Онисим, епископ Воткинский;
  • священномученик Мефодий, епископ Омский;
  • священномученик Анатолий Левитский;
  • священномученик Иоан Глазков;
  • священномученик Михаил Тихоницкий;
  • священномученик Леонид Никольский;
  • священномученик Косьма Коротких;
  • священномученик Алексий Канцеров;
  • священномученик Николай Чернышев и его дочь мученица Варвара.

Напомним, что на месте гибели святых Николая и Варвары Чернышевых в Воткинске устанавливают памятник.

10:40, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
1162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#религия