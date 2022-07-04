В Ижевске почтили память святых Удмуртской земли

Ижевск. Удмуртия. 3 июля в Ижевске прошло празднование дня в честь собора святых Удмуртской земли. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Торжества прошли в Михаило-Архангельском соборе. Литургию возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и епископ Глазовский и Игринский Виктор. За литургией было совершено молебное пение двенадцати святым, родившимся и жившим в Удмуртии.

«Наша епархия — относительно молодая, как и молодая наша Удмуртская Республика. Поэтому святые, которые просияли на нашей земле, все они послужили Богу в XX веке в годину гонений. «Это люди, которые дышали тем же воздухом, которые наслаждались красотами нашей Удмуртии, видели эту же Каму, видели эти же леса, поля. И мы живем на этой же земле и поэтому не должны забывать о них, а подражать их жизни и вере», — сказал митрополит Викторин.

В список святых Удмуртской земли входят:

священномученик Амвросий, епископ Сарапульский;

святитель Виктор, епископ Глазовский;

священномученик Онисим, епископ Воткинский;

священномученик Мефодий, епископ Омский;

священномученик Анатолий Левитский;

священномученик Иоан Глазков;

священномученик Михаил Тихоницкий;

священномученик Леонид Никольский;

священномученик Косьма Коротких;

священномученик Алексий Канцеров;

священномученик Николай Чернышев и его дочь мученица Варвара.

Напомним, что на месте гибели святых Николая и Варвары Чернышевых в Воткинске устанавливают памятник.