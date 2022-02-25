Весной в Ижевске начнётся запись в новые детские сады

Ижевск. Удмуртия. С 1 марта в Ижевске начнётся запись в новые детские сады на улице Берща и в посёлке Машиностроителей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Садики откроются уже в сентябре 2022 года. Здание на улице Берша рассчитано на 220 мест. Оно станет вторым корпусом детсада №15. Новое дошкольное учреждение в Машиностроителе сможет принять 150 детей.

Для записи в детские сады необходимо обращаться в управление образования в приёмные дни – вторник, четверг и пятницу. Дополнительная информация по телефонам: 41-46-49, 41-46-55, 41-46-57, 41-47-66.