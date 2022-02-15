Итоги дня: изменение статуса деревень в Удмуртии и изъятие полицейскими нескольких тысяч литров метанола в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии зарегистрировано 2 760 заболевших коронавирусом. 118 человек поместили в ковид-лечебницы.

На основе яда

Ижевским полицейским удалось пресечь подпольное производство автонезамерзайки в одном из гаражей в Ленинском районе. В преступную группу входили двое мужчин. В качестве основы для своей продукции они использовали метиловый спирт. В ходе обыска у них изъяли почти 7 тыс. литров метанола, внесённого в список ядовитых веществ.

В другом статусе

Ряд деревень в Шарканском, Балезинском и Малопургинском районах поменяли свой статус на починок, а в некоторых случаях деревни становились хуторами и сёлами. Изменения статуса вызваны реформой местного самоуправления.

Сарапул, разделяй

Сарапул станет ещё одним городом Удмуртии, куда придёт раздельный сбор отходов. В текущем году планируется установить 100 специальных баков. Первые контейнеры появятся уже в марте.

Отказ от приватизации

Дорожное предприятие Удмуртавтодор исключат из плана приватизации на 2022 год. Причиной тому стали неудачные торги по продаже акционерного общества с молотка — не нашлось желающих покупателей. Автодор вновь попробуют реанимировать.

Обществознание в приоритете

Самым популярным дополнительным предметом на ЕГЭ у школьников Удмуртии стало обществознание. Выбрали его 2,7 тыс. школьников.