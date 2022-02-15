Ещё 2760 человек заразились коронавирусом в Удмуртии, 10 скончались

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 118 человек. Как сообщил оперштаб республики во вторник, 15 февраля, с учётом особенностей течения заболевания при распространяющемся варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

При этом за отчётные сутки в Удмуртии выявили ещё 2760 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 347 детей до 14 лет и 359 граждан старше 65 лет.

После выздоровления выписали 946 человек. Умерло за сутки 10 жителей республики. Мужчинам было 68, 69, 73, 83 года. Женщинам было 45, 50, 66, 67, 74, 83 года.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 42 391 человек.

Таким образом, всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 120 498 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 91 272 человека выздоровели, 3 594 скончались.

Вакцинировались в республике 689 263 человека.