В марте 2022 года в Сарапул придёт раздельный сбор отходов

Сарапул. Удмуртия. Сарапул станет ещё одним городом Удмуртии, куда придёт раздельный сбор отходов. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в марте вслед за остальными городами установка баков для пластика, стекла, металла начнётся и в сарапульских дворах.

По плану на 2022 год — установка 100 спецбаков на город. Первые 52 контейнера в марте появятся на площадках, которые были построены в прошлом году на деньги, выделенные правительством Удмуртии, а также на адресах, жители которых изъявили желание сортировать отходы. Ещё полсотни баков будут расставляться по заявкам.

«Управляющие компании, ТСЖ, жители уже сейчас могут отправить заявку на почту zkh@saradmin.udmnet.ru. Сотрудники администрации выедут на адрес и оценят возможность установки бака. К лету в Сарапуле их должно быть 100, и город подключится к раздельному сбору отходов», — отметил замглавы администрации Сарапула по строительству и ЖКХ Андрей Шихарев.

Отмечается, что на размер ежемесячной платы жителей внедрение раздельного сбора отходов не повлияет. В Сарапуле будут устанавливаться сетчато-металлические спецконтейнеры с информационной табличкой с краткими правилами раздельного сбора и примерами принимаемых на переработку фракций. От обычных они будут отличаться жёлто-зелёным цветом.

Отходы будут отправлять на сортировочную станцию ООО «МСК». После ручной досортировки вторсырьё будет сформировано по партиям и отправится на перерабатывающие заводы Удмуртии и других регионов.

Напомним, что сегодня в Удмуртии установлено 1300 спецконтейнеров. Это направление в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Экология». Основная задача «мусорной реформы» — создать отрасль переработки, когда отходы начнут не свозить на полигоны, а использовать в других отраслях производства.