После неудачных торгов власти Удмуртии отказались от приватизации «Удмуртавтодора»

Ижевск. Удмуртия. Власти республики отказались от идеи приватизации акционерного общества «Удмуртавтодор» по причине отсутствия потенциальных покупателей. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачёва.

Отметим, что ранее были организованы три аукциона по продаже предприятия, однако заявки на участие так ни от кого и не поступили. Алексей Горбачёв обсудил вопрос судьбы Удмуртавтодора на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Глава поставил задачу: раз покупателей нет, значит, снимаем с торгов. <…> Бречалов поручил в течение трёх лет вывести Удмуртавтодор из убытков. В этот срок добиться таких результатов реально, уже представлен план развития на 2022 год», — рассказал Горбачёв.

По словам министра имущественных отношений Анны Баталовой планы по продаже будут пересмотрены. Окончательное решение будет принято правительственным распоряжением о внесение изменений в план приватизации на 2022 год. Проект находится на согласовании. «Сверят часы» также и с Минфином республики, поскольку средства, которые планировалось получить от продажи предприятия, должны были пойти на покрытие дефицита бюджета региона.

Напомним, что начальная цена акций Удмуртавтодора составляла более 3,3 млрд рублей.