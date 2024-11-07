На Красной площади Сарапула продают объект культурного наследия

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле выставлен на продажу первый этаж и подвал здания №10 на Красной площади, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заявки на аукцион (18+) принимаются до 18 ноября. Торги пройду 21 ноября. Начальная цена составляет 1 рубль. Задаток — 909 617 рублей.

До революции здание служило общественным уездным домом. Построено оно было в 1845 году.

Напомним, в Сарапуле по рублю продают три старинных дома.