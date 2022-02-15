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Полицейские изъяли из подпольного цеха в Ижевске почти 7 000 литров ядовитого спирта

11:10, 15 февраля, 2022
Юрий Абашев
Полицейские изъяли из подпольного цеха в Ижевске почти 7 000 литров ядовитого спирта
11:10, 15 февраля, 2022
Юрий Абашев
354
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#подделки
Фото: следственное управление СКР по Удмуртии
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Преступная группа делала на основе метанола незамерзающую жидкость.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская полиция накрыла в гараже на территории Ленинского района подпольное производство автомобильной незамерзающей жидкости. В качестве основы использовался метиловый спирт, включённый в список ядовитых веществ.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, по подозрению в изготовлении контрафакта задержаны 2 мужчин. Они организовали хранение продукции, наладили её продажу индивидуальным предпринимателям. На этикетках бутылей было указано, что незамерзайка в основе своей имеет разрешённый этанол.

Преступную группу задержали с поличным, в момент, когда они в своём гараже производили новую партию. В ходе обыска у подозреваемых изъяли 6 800 литров метилового спирта и 500 литров готовой незамерзайки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»).

11:10, 15 февраля, 2022
Юрий Абашев
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#подделки