Полицейские изъяли из подпольного цеха в Ижевске почти 7 000 литров ядовитого спирта

Ижевск. Удмуртия. Ижевская полиция накрыла в гараже на территории Ленинского района подпольное производство автомобильной незамерзающей жидкости. В качестве основы использовался метиловый спирт, включённый в список ядовитых веществ.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, по подозрению в изготовлении контрафакта задержаны 2 мужчин. Они организовали хранение продукции, наладили её продажу индивидуальным предпринимателям. На этикетках бутылей было указано, что незамерзайка в основе своей имеет разрешённый этанол.

Преступную группу задержали с поличным, в момент, когда они в своём гараже производили новую партию. В ходе обыска у подозреваемых изъяли 6 800 литров метилового спирта и 500 литров готовой незамерзайки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»).