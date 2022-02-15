Обществознание стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ у школьников Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Самым популярным дополнительным предметом на ЕГЭ у школьников Удмуртии стало обществознание. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики, его выбрали 2,7 тыс. выпускников.

В числе основных экзаменов самым популярным оказался русский, поскольку он сдаётся всеми без исключения. Математику базового уровня, которая нужна для получения аттестата, выбрали 3 тыс. человек. Как профильный предмет её будут писать чуть больше — 3,1 тыс. школьников. Результаты этого экзамена необходимы для дальнейшего поступления в вузы.

Выросло число выпускников, желающих сдать информатику. В 2020 году их было 1 тыс., в 2021 — 1,2 тыс., а в 2022 уже 1,4 тыс. человек. Отмечается, что с 2021 года экзамен проходит в компьютерной форме. Это второй по популярности дополнительный предмет.

Третьим стала биология — 1,3 тыс. человек, далее идут физика — 1,1 тыс., история — 967, химия — 796, английский язык — 739, литература — 601, география — 331. Немецкий язык решили сдать 11 человек, французский — 7, а китайский — 1.

Приём заявлений на сдачу ЕГЭ закончился 1 февраля. Всего сдавать единый госэкзамен будут 6,2 тыс. выпускников.

Напомним, ранее стало известно расписание ЕГЭ: с 21 марта по 18 апреля пройдёт досрочный период, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября (в это время можно будет сдать экзамены только по русскому языку и базовой математике).