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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 760 квартир приватизировали в Удмуртии за 2024 год

10:20, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 760 квартир приватизировали в Удмуртии за 2024 год
10:20, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Удмуртия\n#приватизация
Источник фото: unsplash.com (Mikel Mirjane)
213
0

На селе лидерами стали Балезинский, Камбарский и Игринский районы.

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год у Удмуртии приватизировали 757 жилых помещений. Об этом сообщает Удмуртстат.

«При этом более половины из них (416 единиц) перешло в собственность граждан, проживающих в городской местности. В столице республики приватизировано 260 жилых помещений. В сельской местности лидерами по числу приватизированных жилых квартир стали Балезинский (44 квартиры), Камбарский (40) и Игринский (38) районы», — отметили в ведомстве.

Всего же с начала приватизации в Удмуртии в собственность граждан перешло более 347,8 тыс. жилых квартир. Общая площадь приватизированного жилья в Удмуртии составила свыше 16,2 млн кв. метров, а средний размер приватизированной квартиры — 46,7 кв. метра. Удельный вес приватизированных квартир в общем числе квартир, подлежащих приватизации, превысил 93%.

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10:20, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Удмуртия\n#приватизация