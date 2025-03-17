Ижевск. Удмуртия. За 2024 год у Удмуртии приватизировали 757 жилых помещений. Об этом сообщает Удмуртстат.

«При этом более половины из них (416 единиц) перешло в собственность граждан, проживающих в городской местности. В столице республики приватизировано 260 жилых помещений. В сельской местности лидерами по числу приватизированных жилых квартир стали Балезинский (44 квартиры), Камбарский (40) и Игринский (38) районы», — отметили в ведомстве.

Всего же с начала приватизации в Удмуртии в собственность граждан перешло более 347,8 тыс. жилых квартир. Общая площадь приватизированного жилья в Удмуртии составила свыше 16,2 млн кв. метров, а средний размер приватизированной квартиры — 46,7 кв. метра. Удельный вес приватизированных квартир в общем числе квартир, подлежащих приватизации, превысил 93%.