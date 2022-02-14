Итоги дня: угроза урожаю озимых в Удмуртии и возможность реставрации главного корпуса Ижевского оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено более 2,6 тыс. заболевших ковидом. 139 человек помещены на лечение в ковид-центры.

Официальный гимн

Совет депутатов муниципального округа утвердил официальный гимн Малопургинского района. Работа над созданием композиции велась с 2014 года.

Подкуп на заводе

Двух работниц Сарапульского Сарапульского электрогенераторного завода осудят за получение коммерческого подкупа в размере 1,5 млн рублей. В обмен злоумышленницы лоббировали интересы ряда компаний на предприятии.

Нарушения

Более 800 нарушений закона при реализации национальных проектов «Здоровье» и «Малое и среднее предпринимательство» выявила прокуратура в Удмуртии. По собранным материалам возбуждено четыре уголовных дела.

Реставрация возможна

Реставрация главного корпуса Ижевского оружейного завода возможна — это показала проведённая экспертиза состояния здания. Объект культурного наследия федерального значения смогут приспособить под современные нужды. Однако комплексные научные исследования здания и прилегающей территории продлятся до лета 2022 года.

Ушли на карантин

На прошлой неделе в Ижевске из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин отправили учеников 25 школ.С 7 по 13 февраля в столице Удмуртии заразились более 7 тыс. человек.

Сократить дефицит

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в 2022 году в республике планируется сократить дефицит медработников на 30%. На данный момент в больницах не хватает 653 врачей и 697 специалистов среднего звена.

Урожай под угрозой

Неблагоприятные погодные условия на севере Удмуртии угрожают урожаю озимых зерновых культур. Высокий снежный покров в сочетании со слабым промерзанием почвы может привести к выпреванию посевов.