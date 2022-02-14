Более 800 нарушений закона выявила прокуратура при реализации нацпроектов в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники прокуратуры выявили свыше 800 нарушений закона, допущенных в ходе выполнения национальных проектов в Удмуртии. Об итогах надзорной деятельности в этой сфере сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Среди структур, ответственных за выполнение нацпроектов, и подрядных организаций выявлено 808 фактов несоблюдения действующего законодательства. По результатам прокурорских проверок вынесено 26 протестов, в суд подано 43 исковых заявления, внесено 474 представления о недопустимости нарушения закона. 445 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

По материалам прокуратуры возбуждено 4 уголовных дела. Серьезные нарушения были допущены при реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Малое и среднее предпринимательство».

Наиболее часто встречающимися нарушениями прокуратура назвала несоблюдение подрядчиками сроков ремонта и строительства социальных объектов – детских садов, больниц и медпунктов, а также и благоустройства общественных территорий. Зачастую эти работы выполняются некачественно и с отклонениями от первоначальных проектов.

Также прокуратура неоднократно указывала на то, что в учреждениях здравоохранения не принимаются достаточные меры по запуску в эксплуатацию уже поставленного медицинского оборудования.

По мнению прокуроров, одной из основных причин, способствующих правонарушениям в ходе выполнения национальных проектов, является отсутствие надлежащего контроля со стороны органов госвласти и местных администраций, а также несвоевременное доведение лимитов финансирования до распорядителей бюджетных средств.

Напомним, ранее прокуратура внесла представление Минздраву Удмуртии, указав на позднее заключение контрактов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Это могло поставить под угрозу сроки выполнения федеральной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».