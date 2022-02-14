У Малопургинского района Удмуртии появился официальный гимн

Малая Пурга. Удмуртия. На сессии Совета депутатов муниципального округа 10 февраля утвердили гимн Малопургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

Работа над созданием гимна началась в 2014 году. Тогда был проведен конкурс на лучший проект музыкальной редакции и текст гимна. В результате слова удмуртского поэта Александра Белоногова наложили на музыку композитора Сергея Соснова. Такой вариант гимна исполнили в 2019 году на праздничном мероприятии в честь 90-летия Малопургинского района, но официально песня не была принята.

В этот раз депутатам гимн презентовал хор работников культуры района. Его утвердили единогласно и решили, что гимн будет звучать при открытии и закрытии сессий Совета депутатов.

Было принято решение внести изменения в официальные символы Малопургинского района — герб и флаг, зарегистрированные в Геральдическом Совете при президенте России. Депутаты утвердили официальный порядок использования герба и флага Малопургинского района.

Напомним, что официальный гимн может появиться и у Сарапула.