Посевам озимых культур на севере Удмуртии грозит выпревание

Глазов. Удмуртия. На севере Удмуртии со второй половины декабря 2021 года по первую декаду февраля 2022 года наблюдаются неблагоприятные условия для урожая озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Сотрудники метеостанции Глазов приводят данные наблюдений, согласно которым высокий снежный покров (71 см на 10 февраля) сочетается со слабым промерзанием почвы (глубина 12 см).

Таким образом сложились неблагоприятные погодные условия для перезимовки озимых зерновых культур, способные привести к выпреванию посевов. Это может обернуться снижением качества урожая или потерей его части.

Напомним, что погода в декабре 2021 года преподнесла ряд сюрпризов, которые могут отразиться на посевах.