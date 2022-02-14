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Посевам озимых культур на севере Удмуртии грозит выпревание

13:20, 14 февраля, 2022
Юрий Абашев
Посевам озимых культур на севере Удмуртии грозит выпревание
13:20, 14 февраля, 2022
Юрий Абашев
68
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#погода\n#урожай
Фото: pixabay.com
68
0

Зимой 2021-2022 годов сложились неблагоприятные агрометеорологические условия.

Глазов. Удмуртия. На севере Удмуртии со второй половины декабря 2021 года по первую декаду февраля 2022 года наблюдаются неблагоприятные условия для урожая озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Сотрудники метеостанции Глазов приводят данные наблюдений, согласно которым высокий снежный покров (71 см на 10 февраля) сочетается со слабым промерзанием почвы (глубина 12 см).

Таким образом сложились неблагоприятные погодные условия для перезимовки озимых зерновых культур, способные привести к выпреванию посевов. Это может обернуться снижением качества урожая или потерей его части.

Напомним, что погода в декабре 2021 года преподнесла ряд сюрпризов, которые могут отразиться на посевах.

13:20, 14 февраля, 2022
Юрий Абашев
68
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#погода\n#урожай