Ещё 2671 человек заразился коронавирусом в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё 139 человек госпитализировали в ковид-центры. Как сообщил оперштаб республики в понедельник, 14 февраля, с учётом особенностей течения заболевания при распространяющемся варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

Всего же за отчётные сутки в Удмуртии коронавирусом заразился ещё 2671 человек. В числе заболевших 416 детей до 14 лет и 287 граждан старше 65 лет. 803 человека выписали после выздоровления. Трое человек умерло за сутки. Мужчинам было 75, 80 и 86 лет.

В поликлиниках республики под медицинским наблюдением находятся 42 001 человек.

Таким образом, всего на 14 февраля в Удмуртии зарегистрировали 117 738 лабораторно подтверждённых случаев заражения ковидом. 90 326 человек выздоровели, 3 584 скончалось.

Вакцинировались в республике 688 918 человек.