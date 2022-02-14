В Удмуртии на минувшей неделе закрыли на карантин 25 школ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 7 по 13 февраля из-за высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) приостановили работу 25 школ. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За прошедшую неделю в регионе ОРВИ заболело 16 543 жителя республики. 45,5% заболевших (7521 человек) — дети до 14 лет. В среднем по Удмуртии показатель заболеваемости составил 1084,2 на 100 тысяч населения.

Чаще всего болеют дети до 6 лет: ОРВИ заразились 1544 ребенка в возрасте до 2 лет и 2477 случаев заболевания у ребят 3-6 лет.

В Ижевске за минувшую неделю выявили 7085 случаев заражения ОРВИ, что составляет 42,8% от числа заболевших в регионе. Из детей до 14 лет вирус подхватили 2906 человек.

С начала текущего эпидемического сезона в регионе гриппом А заболели 316 пациентов, гриппом В — 2 человека.