Двух работниц завода в Сарапуле осудят за получение подкупа в 1,5 млн рублей

Сарапул. Удмуртия. Двух работниц Сарапульского электрогенераторного завода осудят за получение коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Работницы, используя свое служебное положение, в период с 2013 по 2021 годы получали средства от ряда организаций за лоббирование их интересов на предприятии. В общей сложности женщины получили более 1,5 млн рублей, которые тратили по своему усмотрению.

По данному факту возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 7 статьи 204 УК России и части 6 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Дела направлены на рассмотрение в Сарапульский городской суд.