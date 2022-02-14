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Двух работниц завода в Сарапуле осудят за получение подкупа в 1,5 млн рублей

16:15, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Двух работниц завода в Сарапуле осудят за получение подкупа в 1,5 млн рублей
16:15, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
746
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#финансы и деньги\n#подкуп\n#сотрудники\n#уголовное дело\n#суд
Фото: pixabay.com
746
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Злоумышленницы продвигали на заводе интересы ряда компаний.

Сарапул. Удмуртия. Двух работниц Сарапульского электрогенераторного завода осудят за получение коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

Работницы, используя свое служебное положение, в период с 2013 по 2021 годы получали средства от ряда организаций за лоббирование их интересов на предприятии. В общей сложности женщины получили более 1,5 млн рублей, которые тратили по своему усмотрению.

По данному факту возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 7 статьи 204 УК России и части 6 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Дела направлены на рассмотрение в Сарапульский городской суд.

16:15, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
746
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#финансы и деньги\n#подкуп\n#сотрудники\n#уголовное дело\n#суд