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В Удмуртии планируют сократить дефицит медработников на 30% к концу 2022 года

12:52, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Удмуртии планируют сократить дефицит медработников на 30% к концу 2022 года
12:52, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
214
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#медицина\n#больницы\n#врачи\n#дефицит
Фото: twenty20.com
214
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Для этого будут привлекать студентов.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии планируется снизить нехватку врачей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время учреждениям региона не хватает 653 врачей, а также 697 специалистов среднего звена. Эта и другие проблемы в области здравоохранения стали более заметны во время пандемии коронавируса. Чтобы разрешить нехватку врачей, планируется работать со студентами, федеральными и региональными программами.

Также глава Удмуртии обратил внимание, что в регионе есть недостаток коммуникации с жителями. В 2021 году в медучреждения республики поступило почти 200 тыс. обращений, что в 27 раз больше, чем в 2019 году. Самые распространенные темы  — тестирование на ковид, запись на прием и вакцинация.

«Для решения этого вопроса мы реорганизуем работу call-центра, а также предпринимаем ряд других мер — о них расскажу чуть позже», — написал Александр Бречалов.

12:52, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#медицина\n#больницы\n#врачи\n#дефицит