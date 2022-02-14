В Удмуртии планируют сократить дефицит медработников на 30% к концу 2022 года

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии планируется снизить нехватку врачей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время учреждениям региона не хватает 653 врачей, а также 697 специалистов среднего звена. Эта и другие проблемы в области здравоохранения стали более заметны во время пандемии коронавируса. Чтобы разрешить нехватку врачей, планируется работать со студентами, федеральными и региональными программами.

Также глава Удмуртии обратил внимание, что в регионе есть недостаток коммуникации с жителями. В 2021 году в медучреждения республики поступило почти 200 тыс. обращений, что в 27 раз больше, чем в 2019 году. Самые распространенные темы — тестирование на ковид, запись на прием и вакцинация.

«Для решения этого вопроса мы реорганизуем работу call-центра, а также предпринимаем ряд других мер — о них расскажу чуть позже», — написал Александр Бречалов.