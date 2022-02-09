День в истории: 9 февраля — окончание строительства железной дороги Ижевск — Балезино

Ижевск. Удмуртия. 9 февраля для Удмуртии является памятной датой. Именно в этот день в 1945 году правительственная комиссия подписала акт о приёмке железнодорожной линии Ижевск — Балезино в постоянную эксплуатацию. С тех пор здесь ездят пассажирские поезда и товарные составы.

Начали её строить во время Великой Отечественной войны 80 лет назад — 1 января 1942 года. Завершили работы уже к 1 марта 1943 года, проложив 146 км новых путей, которые соединили Пермскую и Казанскую железные дороги.

Основной силой строительства железной дороги стали колхозники — старики, женщины и дети. Правительство советской Удмуртии мобилизовало их в порядке массовых выходов, зарплату за свою работу строители не получали. На всю длину стройки было лишь два экскаватора, больше никакой тяжёлой техники. Жители всех тогдашних 29 районов Удмуртии строили железную дорогу вручную: пилами и топорами, кирками и лопатами.

Узнать подробнее о скромном подвиге наших предков можно в материале «Сусанина» по ссылке.