Прокуратура обязала власти Ижевска сделать освещение на «Аллее счастья» у Вечного огня

Новые фонари администрация установит ещё на одной улице.
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии потребовала у властей Ижевска обеспечить уличное освещение в двух частях города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Поводом для прокурорской проверки послужили обращения граждан, а предметом — исполнение городской администрацией обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения и благоустройства.
Так были обнаружены две проблемные точки — отсутствие освещения на «Аллее счастья», что находится в сквере ниже Вечного огня и на улице Владивостокской у Северного кладбища и троллейбусного парка на Удмуртской.
Суд обязал администрацию Ижевска организовать уличное освещение в указанных местах.