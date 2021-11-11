Прокуратура обязала власти Ижевска сделать освещение на «Аллее счастья» у Вечного огня

Новые фонари администрация установит ещё на одной улице.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии потребовала у властей Ижевска обеспечить уличное освещение в двух частях города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Поводом для прокурорской проверки послужили обращения граждан, а предметом — исполнение городской администрацией обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения и благоустройства.

Так были обнаружены две проблемные точки — отсутствие освещения на «Аллее счастья», что находится в сквере ниже Вечного огня и на улице Владивостокской у Северного кладбища и троллейбусного парка на Удмуртской.

Суд обязал администрацию Ижевска организовать уличное освещение в указанных местах.