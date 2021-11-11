Жители Удмуртии стали чаще выходить на рынок труда

Больше всего их интересует сфера «ИТ, телеком».

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали чаще подавать резюме на поиск работы через платформу онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников HeadHunter провела анализ количества резюме в октябре 2021 года. Выяснилось, что в этом месяце работу искали более 15 тысяч жителей региона, а число актуальных резюме на 10% превысило показатели октября 2020 года.

Жителей Удмуртии сильнее заинтересовала работа в сфере «ИТ, телеком», здесь активность людей выросла на 34%. Также увеличилось число резюме от медицинских работников на 32% и специалистов индустрии развлечений, масс-медиа — 23%. А активность поиска работы в сферах «Автомобильный бизнес» и «Страхование» наоборот снизилась на 7% и 12% соответственно.

Пока жители региона наиболее интересуются сферой «Продажи», 12% актуальных резюме направлены на поиск работы именно в ней. Также граждан интересует «Производство» — 8%, «Административный персонал» — 8% и «Бухгалтерия» — 5%.

Напомним, что 10 тыс. новых вакансий компании hh.ru теперь будут доступны на площадке республиканской службы занятости.