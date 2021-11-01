Ушел из жизни заслуженный деятель науки Удмуртской Республики Вадим Генрихович Петров

Ученый внес большой вклад в создание основ экологически безопасных технологий в промышленности.

Ижевск. Удмуртия. Научное сообщество Удмуртии скорбит об утрате. 1 ноября не стало доктора химических наук Вадима Генриховича Петрова. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Вадим Генрихович Петров родился в 1963 году. В 1986 году окончил Московский химико-технологический институт по специальности «Инженер химик-технолог».

В 1986–1989 годах молодой ученый работал в группе добровольцев, исследовавших последствия радиационного загрязнения в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС и причины катастрофы. В 1990 году стал научным сотрудником в ижевском Физико-техническом институте Уральского отделения Российской академии наук. С 1992 года трудился в Институте прикладной математики УрО РАН: старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник.

Вадим Генрихович разработал ряд концепций экологической безопасности, получивших практическое применение на Урале, в том числе по утилизации и обезвреживанию промышленных отходов на очистных сооружениях Ижевского радиозавода и Ижевского механического завода.

Работал над научным обоснованием перепрофилирования объектов по уничтожению химического оружия на переработку опасных промышленных отходов и старых ядохимикатов. Вадим Генрихович выступал членом ряда экспертных комиссий и организатором международных проектов по уничтожению химического оружия. Автор более 140 научных работ, в том числе 3 монографий.

Коллектив Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима Генриховича.

О месте и времени прощания с покойным будет сообщено дополнительно.