В Ижевске новое жильё получат 14 обманутых дольщиков

У объекта уже нашёлся застройщик.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске еще 14 обманутых дольщиков получат долгожданное жильё. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

14 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах в ближайшее время, 12 из них — это те, кто пострадал от застройщика с улицы Орсовской 1а.

Решение проблемы возможно с помощью конкурса по определению застройщика в рамках реализации Закона от 08.07.2014 г. №42-РЗ «О мерах по защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков».

В ижевском посёлке Машиностроитель таким застройщиком стала «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». Земельный участок был выставлен на торги в сентябре 2021 года. «ИКУР» обязалась решить проблему 14 дольщиков. Взамен она без конкурса получит земельный участок.

На Орсовской 1а застройщиком выступила компания «Комосстрой», в компенсацию она получила участок на улице Баранова.

В настоящее время застройщика ищут для участка на улице Ворошилова. Заявки принимают до 18 октября. На следующей неделе начнутся торги в Вараксино, Завьяловский район. Также готовятся документы по участку на Воткинском шоссе — его передали республике из федерального бюджета для восстановления прав обманутых дольщиков.

Напомним, ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов в декабре 2020 года назвал ситуацию на Орсовской улице сложной. Власти прибегли к другому варианту решения проблемы — через конкурс.

В феврале текущего года свои квартиры получили 48 обманутых дольщиков в Ижевске. Им сдали дом на Воткинском шоссе. Жильё возвращали благодаря республиканскому закону «О защите прав участников долевого строительства», который применялся и в отношении объектов, которые невозможно достроить.

А дольщики из ЖК «Акварель», так и не увидевшие свои квартиры, получат денежные компенсации. Дом не удалось достроить из-за недостатка средств. Несостоявшимся жильцам выплатят 30,6 млн рублей, из которых почти 6 млн рублей были выделены из республиканского бюджета, остальная часть сформирована за счёт имущества Фонда защиты прав граждан и средств Компенсационного фонда. Владельцы недостроенных домов в микрорайоне «Дарьинский» получат 14,4 млн рублей.

2 сентября 2021 года в эксплуатацию сдали последнюю секцию дома, который строился с участием дольщиков. Удмуртия является одним из регионов, где строители перешли на новые условия работы. Это даёт гарантию выполнения обязательств застройщиков и уверенность владельцам квартир в надёжности проекта.

Полностью проблему обманутых дольщиков власти Удмуртии планируют решить к 2023 году.