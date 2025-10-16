Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

За 9 месяцев в Удмуртии ввели свыше 1 млн квадратных метров жилья

10:35, 16 октября, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
За 9 месяцев в Удмуртии ввели свыше 1 млн квадратных метров жилья
10:35, 16 октября, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
421
0
#Удмуртия\n#МКД\n#Минстрой\n#жилищное строительство
Источник фото: ИА «Сусанин»
421
0

Сейчас в республике строятся 130 домов.

Ижевск. Удмуртия. С января до октября 2025 года в Удмуртии ввели больше 1 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Новое жильё разделилось почти поровну: 500 тыс. квадратов заняли квартиры в многоэтажках, а 540 тыс. - частные дома.

Сейчас в Удмуртии работают 68 строительных компаний. Они возводят 130 МКД.

63% квартир, которые планируют сдать до конца года, уже куплены. По России этот показатель в среднем составляет 57%.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:35, 16 октября, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
421
0
#Удмуртия\n#МКД\n#Минстрой\n#жилищное строительство