Ижевск. Удмуртия. С января до октября 2025 года в Удмуртии ввели больше 1 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Новое жильё разделилось почти поровну: 500 тыс. квадратов заняли квартиры в многоэтажках, а 540 тыс. - частные дома.

Сейчас в Удмуртии работают 68 строительных компаний. Они возводят 130 МКД.

63% квартир, которые планируют сдать до конца года, уже куплены. По России этот показатель в среднем составляет 57%.